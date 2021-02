Profiter De Vos Vacances Sur La Costa Brava Pour Visiter Barcelone !

Vous avez prévu de passer vos vacances au nord de la Costa Brava et prévoyez déjà toute sorte d'activités afin de profiter au maximum de votre séjour dans la péninsule ibérique. Dans cette optique, Si vous avez pris une location Rosas Espagne, nous vous conseillons de faire un petit tour du côté de la capitale de la Catalogne : Barcelone.

Ainsi si vous avez choisi de prendre une location Rosas Espagne et de découvrir le Carnaval de Rosas ou une location à Empuriabrava, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de l'office de tourisme la plus proche de votre location, où vous pourrez obtenir de précieuses informations sur les horaires de train ou encore les entreprises d'autocars qui effectuent quotidiennement des trajets entre votre lieu de résidence et la capitale catalane.

Une fois arrivé dans celle-ci, vous aurez de nombreuses possibilités de visites. Parmi celles-ci, faire un tour du côté de la Sagrada Familia, œuvre majeure de Gaudi, semble inévitable. En vous baladant dans Barcelone, du côté du Passeig de Gracia vous découvrirez une autre œuvre de l'architecte catalan, à savoir la Casa Batllo. A l'image de ces 2 monuments caractéristiques de Barcelone, vous y découvrirez de nombreux autres monuments issus du modernisme.

Après avoir découvert la partie moderne de la ville, vous pourrez également aller vous balader du côté de la vieille ville où vous trouverez, notamment, la cathédrale Sainte Eulalie de Barcelone.

Vous pourrez également profiter de votre visite de Barcelone pour visiter le stade mythique du FC Barcelone, le Camp Nou qui peut accueillir plus de 98000 spectateurs !

Si vous avez décidé de prendre un appartement Rosas Espagne ou une location appartement Empuriabrava pour ces vacances, alors l'occasion est belle de passer une magnifique journée en famille dans une des plus belles villes d'Espagne !