Aménager une cuisine d'été de façon écologique

Rien de plus agréable que de pouvoir aménager d e manière écologique une cuisine d'été conviviale et pratique pour prendre ses repas au grand air et profiter pleinement du jardin ou de la terrasse en famille ou avec des amis.

Lieu de convivialité et de décontraction par excellence, la cuisine d'été en tant que prolongement de la maison permet de profiter de son extérieur, piscine…

Aménager une cuisine d’été, conception

Vous souhaitez rénover une cuisine d’été ? Côté conception, deux tendances de cuisine d’été s’affichent actuellement : la cuisine d'été traditionnelle et la cuisine d'été issue d'un modèle plus contemporain.

La cuisine d'été peut s'installer dans une dépendance, un cabanon ou sous un abri, auvent ou véranda.

Avant de vous lancer dans les travaux d'aménagement de votre cuisine d'été, pensez conception. Une cuisine d'été nécessite au moins 10 m² d'espace bien aménagé pour pouvoir préparer ses repas, servir l’apéritif à ses invités… L’objectif est d'aménager une cuisine d'été fonctionnelle afin d’éviter les nombreux déplacements vers la maison. Lors de la conception de votre cuisine d’été, prévoyez les travaux de canalisation et d'approvisionnement en eau et en électricité. Si vous envisagez d’aménager un barbecue prévoyez également un plan de travail qui vous permettra de poser les plats et les aromates. Choisissez des meubles de rangements résistants aux conditions atmosphériques extérieures.

Aménager une cuisine d’été, formalités administratives

Aménager une cuisine d’été peut nécessiter certaines formalités administratives.

En effet, un permis de construire est nécessaire si votre cuisine d’été a une surface supérieure à 20m². En dessus, une simple déclaration de travaux suffit.