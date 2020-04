Des cabanes de charme au cœur de la forêt de Nosy Be

Dormir dans des cabanons situés sur les arbres au plus près des lémuriens ? C’est possible à Maki Ecolos. Situé dans un coin de paradis, en bordure de la réserve de Lokobe à Madagascar, le campement Maki Ecolos vous accueille entre forêt tropicale et plage. Des amateurs d'eco-tourisme se sont installés là, il y a quelques années déjà près du petit village d’Ambatozavavy. Ils y ont construit la maison « Mangabe » pour en faire un gîte et des chambres d’hôtes. Le lieu ravira les amateurs d’écotourisme et de nature.

En 2010, Monique et Jean-Jacques propriétaires de cabanons en location à Dax dans les landes , décident d’agrandir et construisent deux cabanes dans les arbres. Il faut dire que le terrain, loué au village voisin, s’y prête bien. Il abrite de grands arbres sous lesquels les villageois cultivent vanille, poivre, ylang-ylang, ananas, orchidées… Pour créer des emplois localement et préserver la forêt, les cabanes ont été réalisées en matériaux naturels et traditionnels (structures en bois, toitures en feuilles de ravinala). Perchées sur de hauts pilotis, elles n’entravent pas la croissance des arbres tout en permettant aux visiteurs d’être logé au cœur de la canopée.

Dans les cabanes, ni eau, ni d’électricité. Des toilettes sèches et une douche solaire ont été aménagées à l’extérieur. Pour autant, tout a été fait pour rendre votre séjour le plus confortable possible. Et puis quoi de plus agréable que de s’endormir perché au cœur de la nature ? Calme et dépaysement assurés ! Il paraitrait même que des microcèbes (les plus petits lémuriens) auraient installé leur nid près des cabanes…

La journée, sur terre ou en mer, les activités ne manquent pas. A commencer par la visite de la réserve de Lokobé (seule réserve protégée de Nosy Be) qui s’étend sur 740 hectares à l’extrémité Sud de l’île. Vous pourrez y observer deux espèces de lémuriens diurnes : l’Eulemur macaco et le Lepilemur dorsalis, ainsi que de nombreux caméléons, oiseaux et autres geckos…

Bien d’autres balades, à pied ou en pirogue traditionnelle à balancier, sont organisées depuis Maki Ecolos comme la visite du village et des plantations d’épices, le tour de l’île de Nosy Be, l’ascension du Mont Passot, la visite de l’île Nosy Komba… Les amateurs de snorkeling apprécieront les fonds marins particulièrement riches du lagon abrité par la barrière de corail de la rade d’Ampasipohy. Possibilité également de sorties plongée avec bouteilles, pêche, vtt, training… Ou tout simplement, vous pourrez profiter de la plage en dégustant poissons grillés et langoustes à l’ombre des cocotiers…